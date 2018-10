Marlene Bakker wint Grunny 2018

Marlene Bakker heeft de Grunny 2018 gewonnen, de jaarlijkse muziekprijs van RTV Noord. De prijs werd uitgereikt tijdens het 10-jarig jubileumfeest van radioprogramma Café Martini in MartiniPlaza.

Marlene was erg geëmotioneerd toen ze te horen kreeg dat zij de winnares was en kon even geen woord uitbrengen. De prijs gaat elk jaar naar één of meer Groningers die zich verdienstelijk hebben gemaakt in de Groninger muziekwereld.

Marlene Bakker krijgt de prijs uit handen van RTV Noord-directeur Gijs Lensink.



Foto: Rens van Stralen/RTV Noord

Landelijke aandacht

Marlene krijgt de prijs, onder meer vanwege haar succesvolle debuut-cd RAIF. Het album kreeg landelijke aandacht dankzij lovende recensies van onder meer Leo Blokhuis en Frits Spits.

Op Koningsdag speelde ze het nummer 'Waarkhanden' voor de Koninklijke familie. Door dit optreden werd ook Daniël Lohues enthousiast. Sindsdien speelt ze in zijn voorprogramma.

Kraantje Pappie?

Volgens presentator Eric Bats van Café Martini was de keuze voor Marlene Bakker geen gemakkelijke. 'Kraantje Pappie scoorde dit jaar twee hits in de Nederlandse Top 40, maar ook het rapduo Wat Aans! doet het erg goed onder Groningse jongeren. Toch is 2018 duidelijk hét jaar van Marlene Bakker.'

De Grunny bestaat sinds 2009. De afgelopen jaren ging de prijs naar De Troebadoers (2016) en Harry Niehof (2017).

