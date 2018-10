Level 42 speelt onverwacht live bij Café Martini

De Britse band Level 42 is zaterdagmiddag op visite geweest bij het jubilerende radioprogramma Café Martini. Zanger en basgitaarspeler Mark King speelde onverwacht kort mee.

De wereldberoemde band, bekend van jaren 80-hits als Lessons In Love en Running in the Family, is in Groningen vanwege een concert zaterdagavond in De Oosterpoort. Het is het eerste concert in een reeks van twaalf in Nederland.

Onder de indruk

Bandleden Mark King en Mike Lindup schoven zaterdagmidddag aan voor een interview tijdens het radioprogramma vanuit MartiniPlaza.

Presentator Eric Bats verleidde King om het intro van Love Games mee te spelen met de band VanderLinde, die aan het soundchecken was. King pakte die gitaar op. VanderLinde en het publiek was zichtbaar onder de indruk.

Het is beslist niet de eerste keer dat Level 42 Groningen aandoet. Onder meer in 2016 en 2014 waren ze hier.

