70 jaar getrouwd: 'Maar de trouwringen dragen we niet meer'

Carel (90) en Catharina (90) Ooms zijn 70 jaar getrouwd, een platina huwelijk. Het team van Expeditie Grunnen gaat op visite.

Bij zo'n bijzondere gebeurtenis kan je natuurlijk niet met lege handen aankomen. Als eerste klanten komt het team de kringloop binnen, op zoek naar geschikt cadeau.

Echte liefde

Met een hartvormige waxinelichtjeshouder op zak komt het team vervolgens aan bij de familie Ooms. Ze hebben al heel wat cadeaus gekregen. 'Ik heb nog nooit zoveel journalisten gezien.'

'Maar wat is nou het geheim van een goed huwelijk?', vraagt Expeditie Grunnen-presentatrice Leonie Albers. 'Gewoon doordouwen', zegt meneer Ooms, 'Nee, gekkigheid. Het geheim is echte liefde'.

Geen ringen

'We hebben onze trouwringen niet meer om, bij mij paste hij niet meer om de vingers', vertelt mevrouw Ooms. 'En die van mij ben ik kwijt geraakt bij het tuinieren', vult meneer Ooms aan. 'Maar helemaal in het begin hadden we ook geen ringen, we hadden er toen simpelweg het geld niet voor.'

De mooiste eigenschap van zijn vrouw vindt Ooms dat ze alles voor hem doet: 'Zij zorgt voor het huis en ik zorg voor de tuin.' Dat vindt mevrouw Ooms ook fijn: 'Hij zit veel in de tuin, dat geeft mij veel vrijheid, dat vind ik belangrijk.'

'Ooit zonder elkaar'

'Kunnen jullie nog zonder elkaar?', vraagt Albers het stel. 'Het zal ooit wel moeten, we worden natuurlijk ouder. Dat zal wel een enorme klap worden, dat wel', vertelt meneer Ooms. 'Gelukkig wonen we in een geweldige buurt hier in Ezinge'