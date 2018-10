Straks live: Groningen start met Pohl en Cassierra voorin; PSV brengt Lozano, de Jong en Malen

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Op dit scenario hoopt FC Groningen vanavond op eigen veld tegen het ongeslagen PSV van trainer Mark van Bommel.

Contrasten

De nummer laatst tegen de lijstaanvoerder in de eredivisie. Op voorhand een duel waar de Groningers met weinig vertrouwen aan beginnen, ook gezien de huidige staat van dienst van de Eindhovenaren. Een duel dus met grote contrasten.

Vier vs 27 punten

De geplaagde ploeg van coach Danny Buijs sprokkelde slechts vier punten uit de eerste negen wedstrijden en wist hierin maar vijf keer te scoren. PSV is de trotse koploper met de volle buit van 27 punten uit hetzelfde aantal duels en een doelsaldo van 36 voor en 3 tegen.

Statistieken bieden hoop

Toch zijn de statistieken van de laatste ontmoetingen van beide ploegen niet in het nadeel van FC Groningen. De laatste vier duels tussen beide ploegen eindigden namelijk allemaal in een gelijkspel. In Groningen werd het op 7 mei 2017 1-1 en vorig seizoen een spectaculaire 3-3, met de gelijkmaker van Mike te Wierik in blessuretijd. De returns in Brabant eindigden twee keer in 0-0.

Liveblog

Zorgt FC Groningen voor een daverende verrassing door PSV de eerste punten van het seizoen afhandig te maken of heeft de koploper weinig moeite met de groen-witten? Volg het duel via onderstaand liveblog:

De opstellingen:

FC Groningen:

Padt; Zeefuik; Chabot, Te Wierik, Handwerker; Memisevic, Reis, Warmerdam, Doan; Cassierra, Pohl.

PSV

Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angelino; Rosario, Pereiro, Hendrix; Lozano, De Jong, Malen.

Scheidsrechter: Danny Makkelie

#gropsv