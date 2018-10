Bijna afgebouwd MFA Grootegast houdt open dag

Het MFA in aanbouw. (Foto: Jan Been / RTV Noord)

Nog een paar weken wachten en dan wordt de gloednieuwe multifunctionele accomodatie in Grootegast officieel geopend. Zaterdag hielden de toekomstige gebruikers alvast een open dag om de inwoners rond te leiden in het gebouw op sportpark De Leegens.

Jan Been

De bouw van het MFA begon in maart en inmiddels is het zo vergevorderd dat, op een paar kleine zaken na, de inrichting kan beginnen. De voetbalclub FC Grootegast, het muziekonderwijs en muziekvereniging Oranje gaan er gebruik van maken.

Praktisch

Oranje heeft straks een grote repetitie- annex concertruimte en een plek om de instrumenten op te slaan. En daarmee gaat een grote wens in vervulling, zegt Allard Naber van Oranje. 'Nu liggen onze spullen overal en nergens opgeslagen, straks hebben we dat allemaal op één plek en dat is wel zo praktisch.'

Op vrijdag 16 november wordt het gebouw officieel in gebruik genomen.

