Jong FC Groningen haalt uit tegen ODIN '59

Jong FC Groningen heeft zaterdagmiddag de uitwedstrijd tegen ODIN '59 met 2-5 gewonnen. De gasten bogen in Heemskerk een 1-0 achterstand om in een 1-2 voorsprong bij rust. Na de onderbreking werd de marge snel groter.

Stand loopt op

Doelpunten in de tweede helft van Lars Kramer, Daniël van Kaam en Daniël Bouman zorgden ervoor dat de stand opliep. Thom de Vries bepaalde namens de thuisploeg in blessuretijd de eindstand op 2-5.

Twee goals in dezelfde minuut

ODIN '59 opende eerder op de middag na een half uur spelen nog de score via een treffer van Jeffrey Klijbroek. Hij verschalkte met een afstandsschot, dat van richting veranderd werd, FC Groningen-doelman Pelle Boevink. Tim Riksman maakte in de 41e minuut de gelijkmaker na een soepele aanval, in dezelfde minuut zorgde Van Kaam voor de 1-2.

Beslissing

Toen Kramer de marge van de gasten verdubbelde, tien minuten na de pauze, was het duel gespeeld. 'We zijn ondanks de 1-0 achterstand niet in de problemen geweest,' aldus coach Alfons Arts.

Niet van de wijs

'Na de tegengoal laten we ons niet van de wijs brengen en komen we met goed voetbal snel aan de goede kant van de score. Het enige wat we onszelf kunnen verwijten is dat we marge niet nog hoger hebben opgevoerd.'

Zesde

Jong FC Groningen staat op de zesde plaats in de derde divisie met achttien punten uit tien wedstrijden en speelt volgende week zaterdag de thuiswedstrijd tegen VVOG.

