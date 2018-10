Expeditie Grunnen: Een oprit te water

Simon en Hero wonen wel heel bijzonder in Hoogkerk. Je kan alleen met een bootje bij hun stulpje komen. Het team van Expeditie stapt aan boord om het huisje te bekijken.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Cadeautje kopen bij de kringloop

- Mevrouw en meneer Ooms zijn 70 jaar getrouwd

- Een kaarsje branden in Warfhuizen

- Bodemvondstendag in Warfum

- Cafe Martini viert feest

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

