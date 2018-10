Op de Oosterveldweg bij Farmsum kwamen zaterdagmiddag rond 16:30 uur twee voertuigen met elkaar in botsing.

De oorzaak van het ongeval is onbekend. Ook is niet bekend of er gewonden zijn.

Beide voertuigen liepen forse schade op. De brandweer kon al snel weer retour naar de kazerne. Beide bestuurders zijn onderzocht door het toegesnelde ambulancepersoneel.