'Groningse zangeres Davine werd opgelicht door platenmaatschappij' (Foto: RTV Noord)

De Groningse zangeres Davine zegt dat ze is opgelicht door haar platenmaatschappij. De zangeres, die in het Frans zingt, vertelde het zaterdagmiddag in het RTV Noord-radioprogramma Café Martini.

'Het schijnt dat de platenmaatschappij met wie ik in zee ben gegaan twee oplichters zijn', vertelt Davine. De zaak kwam aan het licht vlak na het uitbrengen van haar debuutalbum Renaissance. 'Heel verdrietig' 'Sinds februari probeer ik ervan af te komen', zegt de zangeres. Vanwege de problemen rond de platenmaatschappij heeft ze het afgelopen halfjaar geen singles uitgebracht en videoclips opgenomen. 'Ik vind het heel verdrietig.' Geen rechtszaak Inmiddels lijkt een oplossing nabij. 'We proberen er zonder rechtszaak uit te komen', zegt Davine. 'Het lijkt goed te komen, maar we moeten er eerst even doorheen.' Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd tussen de zangeres en de platenmaatschappij. Davine was zaterdag een van de artiesten die optrad bij het jubileumfeest van radioprogramma Café Martini in MartiniPlaza. Daar zong ze onder meer haar nummer Dans Cette Ville.