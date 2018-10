Deel dit artikel:













Video: 'Dit is echt onwerkelijk, maar ik vind het heel erg gaaf' Marlene Bakker is ontroerd door de aan haar toegewezen Grunny/award. (Foto: RTV Noord)

Marlene Bakker heeft de Grunny 2018 gewonnen, de jaarlijkse muziekprijs van RTV Noord. Ze was vereerd, én zeer ontdaan. 'Het is een bizar jaar geweest, met hele mooie dingen. Dan komt het er even uit.'

Verslaggever Martin Drent maakte een compilatie, die hieronder te bekijken is: