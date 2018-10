NAM bekent: 'Drie giftige incidenten in één jaar op Tankenpark Delfzijl'

Er zijn de afgelopen vijf jaar vijf meldingen geweest bij het zogeheten Tankenpark van de NAM in Farmsum bij Delfzijl. Bij drie daarvan kwamen giftige aardcondensaatgassen vrij.

Daarbij: alle drie de incidenten vonden plaats in één jaar tijd. Dat blijkt uit een rondvraag van EenVandaag.

Volle tankwagen

De aardgasmaatschappij is opnieuw in opspraak naar aanleiding van de lekkage van 30.000 liter van deze giftige stof in het Afwateringskanaal bij Farmsum. Dat is evenveel als de inhoud van een volle tankwagen. Het water en de omliggende grond raakten daarbij verontreinigd.

De oorzaak van de lekkage was een storing in de pomp, een kapotte klep en een te late reactie. Een 'samenspel van factoren', zo schrijft de NAM. Het bedrijf zegt het 'incident te betreuren en blijft in contact met de omwonenden'.

Vijf meldingen

De lekkage in oktober blijkt niet het eerste incident op het Tankenpark, meldt de NAM. Er zijn de afgelopen vijf jaar vijf meldingen gedaan aan het Staatstoezicht op de Mijnen, waar het bedrijf meldingsplicht aan heeft. In twee gevallen ging het om vals alarm, in drie andere gevallen ging het om het schadelijke aardgascondensaat.

In augustus 2017 lekte 2,5 kuub aardgascondensaat uit een schip in het Zeehavenkanaal bij Delfzijl. Een persoon aan boord van het schip raakte bedwelmd en werd opgenomen in het ziekenhuis. In augustus dit jaar blijkt 6 kuub damp van aardgascondensaat te zijn vrijgekomen. Begin oktober was het incident waarbij 30.000 liter weglekte.

Geen schade

De vrijgekomen dampen in augustus waren nog niet bekend. Maar niet ieder incident dat aan het Staatstoezicht op de Mijnen wordt gemeld, komt naar buiten, zegt een woordvoerder van de NAM aan EenVandaag. De NAM zegt dat er naast de damp in de atmosfeer, verder geen schade in de omgeving is opgetreden.

'NAM wil op een veilige manier werken en heeft zorg voor het milieu en omwonenden', aldus de NAM. 'Daarin past een incident zoals recent bij het Tankenpark Delfzijl absoluut niet. Dat er bij omwonenden klachten zijn, bijvoorbeeld over stankoverlast, vinden wij uitermate vervelend. Iedere klacht wordt door ons serieus genomen en er wordt direct op gehandeld.'

Veiligheidscultuuur

De NAM zegt een onderzoek in te stellen naar de incidenten.

'Ook voor NAM is dit recente incident in Farmsum een reden om haar eigen veiligheidscultuur zeer grondig te onderzoeken met als doel om elk soortgelijk incident in de toekomst te voorkomen. Wij zullen betrokkenen zoals de omwonenden, de gemeente en SodM, over de bevindingen informeren.'

