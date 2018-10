Te Wierik: 'Op twee cruciale momenten geven we de wedstrijd weg'

De aanvoerder van FC Groningen Mike te Wierik had gezien dat zijn ploeg er alles aan had gedaan tegen PSV, maar toch weer met lege handen stond.

Tegentreffers

'Op twee cruciale momenten, vlak voor rust en voor tijd, krijg je twee tegentreffers,' aldus de teleurgestelde te Wierik. 'Ik ben trots op het team, het systeem klopte dingen lukten. Je koopt er uiteindelijk niets voor want je staat toch weer met lege handen.'

Opportunistisch

'We hadden besloten om vanaf het begin opportunistisch te spelen. Dat pakte goed uit. We hebben heel weinig weggegeven denk ik. Hier kunnen we mee door. We moeten het nu door trekken tegen Excelsior en drie punten pakken volgende week.'

Teleurstelling

Sergio Padt keepte een prima wedstrijd tegen PSV, maar ook bij hem overheerste uiteraard de teleurstelling. 'Dit is ontzettend zuur en heb er even geen woorden voor,' aldus een aangelagen keeper. 'We geven heel weinig weg, dan valt de tegengoal toch nog.'

Keuzes maken

'De verdedigers moeten bij die goal van Dumfries een keuze maken. Mike te Wierik loopt mee met Luuk de Jong. Ik probeer Dumfries in een moeilijke situatie te brengen. Dat lukte nog bij Lozano, maar hij schuift de bal onder mij door.'

Slechte week

'Ik ga toch weer een slechte week hebben want we hebben verloren. Misschien heb ik over twee dagen een goed gevoel over mijn eigen prestatie, maar nu niet. Dit spel moeten we doortrekken tegen Excelsior en absoluut niet gaan zweven. De realiteit is dat we weer met lege handen staan, ' besluit Padt.

Pijn

Coach Danny Buijs had gezien dat zijn ploeg heel dichtbij een punt was tegen PSV (1-2). 'Aan de ene kant ben je heel blij met wat de ploeg laat zien vandaag, qua organisatie en spirit. Hierdoor gaat het publiek er ook vol achter staan. Als je het dan zo door je vingers laat glippen doet dit enorm pijn.'

