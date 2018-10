Den Hertog blijft klassementsleider ondanks tweede plek

Marathonschaatser Sjoerd den Hertog uit Groningen heeft zaterdagavond het zilver gepakt tijdens de tweede wedstrijd meetellend om de KPN Marathon Cup.

Eindsprint

De zege in Deventer ging naar Gary Hekman die Den Hertog in de eindsprint voorbleef. De derde plaats was voor Arjan Stroetinga. Den Hertog blijft leider in het algemeen klassement, mede door zijn zege van vorige week in Amsterdam.

Tweede zege Schouten

Bij de vrouwen ging de zege naar Irene Schouten die de Italiaanse Francesca Lollobrigida op de streep klopte. Bianca Bakker werd derde. Schouten won beide marathons tot nu toe en is daardoor koploper in de algemene rangschikking.

