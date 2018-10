Kickbokser Wendell Roche is nog altijd te boeken

Wendell Roche had de mensen bij het vechtsportgala in Scheemda graag wat meer willen laten zien. De kickbokser incasseerde in de hoofdpartij van de avond een paar rake klappen en ging ook een paar keer tegen de grond.

'Het ging wel, maar ik had graag ik had het publiek meer willen bieden. Ze hebben niet op de banken gestaan en dat was wel de bedoeling', vertelt hij vlak na afloop van het gevecht in een van de kleedkamers van de Eextahal. Hij zweet nog na, maar lijkt niet echt aangeslagen na zijn nederlaag.

Drie keer Nederlands kampioen

De 47-jarige Roche was voor even terug in Oost-Groningen. De Antilliaan woonde lange tijd in Winschoten en werd drie keer Nederlands kampioen boksen. Tegenwoordig leidt hij een soort van zwervend bestaan.

'Overal willen ze me graag als sparringpartner. Ik heb gevechten gedaan in Amerika, Kroatië en Thailand. Nu ben ik personal trainer in Libanon.'

Benaderd na afzeggingen

Dat hij in Scheemda in de ring komt, kon hij twee weken geleden nog niet bedenken. Door een aantal afzeggingen voor de hoofdpartij werd Roche benaderd. 'Ik heb het op het allerlaatste moment gehoord en m'n best gedaan om zo er zo goed mogelijk te staan.'

'In Libanon zijn niet zoveel sparringpartners. Ik moet me zelf scherp houden, maar ik ben wel fit omdat ik in training ben voor de marathon van New York.'

Snel weer terug

In Libanon kunnen ze hem niet lang missen. Hij vliegt daarom snel weer terug. 'Ik moet daar mensen sterker, mooier en zelfverzekerder maken. Daar ben ik wel even mee bezig. Maar verdwijnen doe ik niet hoor. Mensen weten me te vinden als ze me nodig hebben', besluit hij met een lach.

