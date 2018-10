Fietser wordt geschept door verblinde automobilist

Een 50-jarige man uit Marum is zaterdagavond zwaargewond geraakt bij het uitlaten van zijn hond. De man fietste aan de Parallelweg in Marum, toen hij van achteren werd aangereden door een automobilist.

Het slachtoffer kwam vervolgens in de berm terecht, zijn fiets eindigde in de sloot. De man is na stabilisatie door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. De hond bleef ongedeerd.

Volgens de politie zag de automobilist, een 53-jarige man uit Siegerswoude, het slachtoffer over het hoofd vanwege de laagstaande zon.