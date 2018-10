Provinciale Brassband Groningen kampioen van Nederland

'Heel bijzonder om deze prijs na drie jaar weer mee naar huis te nemen.' Voorzitter Wilbert Zwier van de Provinciale Brassband Groningen klinkt nog wat schor aan de telefoon.

De Provinciale Brassband Groningen is zaterdagavond voor de derde keer in de clubhistorie Nederlands kampioen geworden. En dat moest natuurlijk uitgebreid worden gevierd. 'Het extra uur vanwege het ingaan van de wintertijd hebben we niet gebruikt om te gaan slapen', lacht Zwier, vanuit de auto op weg van Utrecht naar Groningen.

Duizend toeschouwers

De Nederlandse Brassband Kampioenschappen werden dit weekend voor de 38ste keer gehouden. Jarenlang was MartiniPlaza in Groningen het toneel van de nationale titelstrijd, maar inmiddels is het evenement verplaatst naar de grote zaal van TivoliVredenburg in Utrecht. Een kleine duizend mensen waren daar zaterdag getuige van de Groningse zege.

Onder leiding van dirigent Richard Visser behaalde de Provinciale Brassband 94 punten voor zijn uitvoering van 'Old Licks Bluesed Up', een stuk van de Noorse componist Torstein Aagaard-Nilsen. 'Een erg complex muziekstuk, met onder meer jazz- en popinvloeden', stelt Zwier.

Blinde jury

Daarmee waren de Groningers zeven andere brassbands in de Kampioensdivisie de baas. Alle speelden ze hetzelfde stuk voor een 'blinde' jury. 'De juryleden zaten achter een doek, zodat ze niet weten welke band op het podium staat en zo objectief mogelijk kunnen oordelen', vertelt Zwier.

In 2002 en 2015 werden de Groningers ook nationaal kampioen. 'De afgelopen jaren was het steeds nét niet of helemáál niet. Maar gisteravond viel alles weer op zijn plek op het podium. Het algemene gevoel over de uitvoering was positief. Ook de reacties vanuit de zaal waren heel goed, dus dan ga je wel op dingen hopen. En toen we hoorden dat het was gelukt, ging het dak eraf natuurlijk. Het was echt fantastisch.'