GHHC krijgt Amsterdam niet aan het wankelen

De hockeysters van GHHC zijn er zondagmiddag niet in geslaagd om voor een stunt te zorgen tegen Amsterdam. Op eigen veld ging de formatie van coach Julian Steen met 3-0 onderuit.

Goed begin

De oranjehemden troffen in Amsterdam één van de kandidaten voor de landstitel dit seizoen. GHHC begon nog goed aan de wedstrijd en dwong twee strafcorners en een veldkans af die niet werden benut.

Tegengoals

Aan het begin van het tweede kwart zette Marijn Veen uit een benutte strafcorner de Amsterdammers op voorsprong. Nog voor rust verdubbelde Eva de Goede met een velddoelpunt de score.

Beslissing

Toen Kelly Jonker in de 48e minuut de 3-0 liet aantekenen was het duel gespeeld. De Groningse vrouwen speelden naar hun mogelijkheden, maar waren niet in staat om het de gasten echt lastig te maken.

Trots

'Ondanks deze nederlaag ben ik trots op de ploeg,' vertelt Steen. 'We hebben een heel goed eerste kwart gespeeld en prima eerste helft in zijn geheel. Dan moet het bij de kansen ook een keer mee zitten. In de tweede helft is Amsterdam de betere ploeg, dat was ook duidelijk. De dingen die we doen op trainen komen eruit, we moeten onszelf alleen gaan belonen.'

Stand

GHHC blijft hekkensluiter in de hoofdklasse met twee punten uit elf wedstrijden en speelt volgende week zondag de uitwedstrijd in Utrecht tegen Kampong.

Lees ook:

- Hockeydames GHHC bekeren verder na zege bij Voordaan