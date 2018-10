Hondentrainer: 'Trainen met bijtende honden is niet eng'

Je hebt ze vast weleens gezien: mensen met dikke juten pakken aan waar een hond met zijn tanden in hangt. Vooral bij de politie of bij beveilingshonden heb je dat beeld vast. Maar wist je dat er ook gewoon een sport bestaat met diezelfde elementen?

Die sport heet 'Pakwerk'.

Vrijwillig

Op het terrein van Hondensport Hoogkerk in Hoogkerk werd zondagmiddag een beginnerscursus pakwerk gegeven. Tien dames lieten zich vrijwillig in de onderarm bijten om zo een beter beeld van de sport te krijgen.

Ladiesday

Hondentrainer Jack Stienstra: 'Speciaal voor vrouwen hebben we vandaag deze cursus georganiseerd. Want er zijn veel te weinig meiden die deze sport beoefenen vinden wij, dus hopelijk zien ze in dat trainen met bijtende honden helemaal niet eng is'.

'Je moet je echt schrap zetten'

Een van die meiden is Marieke: 'ik vind het echt ontzettend leuk, ook wel spannend maar bovenal echt leuk'. Het enige nadeel is volgens haar dat het best wel zwaar is. 'Vooral als de hond je van de zijkant pakt. Dan moet je, je echt schrap zetten.

Sterke bovenbenen

Ook Mariska is enthousiast gemaakt: 'Ik vind het absoluut niet eng. Het is wel een aanslag op je bovenbeenspieren maar dat is alleen maar lekker toch. Nee, ik vind het erg leuk.'

Jack hoopt dat de dames ook echt in de sport blijven hangen. 'Op dit moment zijn er maar zes meiden gecertificeerd in heel Nederland. Dat aantal moet omhoog, vind ik. Het is echt niet alleen maar een mannensport.'