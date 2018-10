Be Quick geeft voorsprong uit handen en delft onderspit

Be Quick heeft de overwinning van vorige week tegen AWC geen vervolg kunnen geven. De Groningers stonden in Zieuwent lange tijd met 1-2 voor tegen RKZVC, maar moesten door twee tegengoals in de laatste vijf minuten toch met gebogen hoofd van het veld: 3-2.

Klap

Een klap die hard aankomt want doelpunten van Arnoud Bentum, uit een strafschop, en een treffer van Toufik Faraouni (met een assist van Bentum) zetten de gasten bij rust op rozen met een 0-2 voorsprong. In de 62e minuut deed de tegenstander uit de Achterhoek iets terug door een doelpunt van Waldo Rehbergen.

Matchwinnaar

De thuisclub ging in de slotfase met man en macht op zoek naar de gelijkmaker en kwam op gelijke hoogte toen invaller Freek Voogel in de 88e minuut raak schoot. In de laatste minuut werd Jens Schutten matchwinnaar toen hij een vrije trap achter Be Quick-doelman Robert Smit kopte.

Heel veel pijn

'Ik heb zelden zoveel pijn gevoeld na een nederlaag,' aldus Weustenenk. 'We missen dé kans op de 3-0 vlak na rust. Faraouni mist met alleen nog een speler van hun op de doellijn. Als die erin gaat is het over. Nu overheerst een enorme teleurstelling.'

Hekkensluiter

Be Quick is hekkensluiter in de hoofdklasse met vijf punten uit negen wedstrijden. Volgende week zondag wacht de thuiswedstrijd tegen Fortuna Wormerveer.

