Betogers bezorgen een bloemetje bij Tankenpark Delfzijl

Bij het Tankenpark van de NAM in Delfzijl protesteert een groep mensen zondagmiddag tegen de incidenten met aardgascondensaat. Ook maken de betogers zich hard tegen het handelen van de politie bij een eerdere demonstratie.

Ze hangen onder meer spandoeken op en bevestigen bloemen aan de hekken bij de ingang van het park.

Incidenten

Zaterdag bekende de NAM dat er binnen één jaar tijd drie incidenten hebben plaatsgevonden op het Tankenpark. Begin oktober van dit jaar lekte er 30.000 liter aardgascondensaat in het Afwateringskanaal bij Farmsum. In augustus bleek 6 kuub damp van datzelfde condensaat te zijn vrijgekomen en in augustus 2017 lekte 2.500 liter uit een schip in het Zeehavenkanaal bij Delfzijl.

De demonstranten, die zich scharen onder de groep 'Ons Laand, ons lu', vinden dat de locatie van de NAM moet worden gesloten. Ze zeggen dat de NAM liegt over de veiligheid van het Tankenpark.

Wapenstok

Naast de incidenten waarbij aardgascondensaat lekte, demonstreren de betogers tegen het handelen van de politie op 28 augustus. De politie greep in bij een actie van de protestgroep Code Rood, en deed dat met behulp van wapenstokken en een soort afschrikspray. Volgens de betogers kon dat niet door de beugel.

'We gaan straks een bloemetje bezorgen bij het NAM Tankenpark in Farmsum', laat 'Ons laand, ons lu' weten. 'Ter nagedachtenis van de grote blokkade van o.a. Code Rood. [...]Laat zien dat u ook betrokken bent bij alle ellende, en zeker met alle bewoners van Farmsum die vlak onder de rook van het Tankenpark wonen.'

