Donar boekt eenvoudige zege op Feyenoord

De basketballers van Donar hebben zondagmiddag in eigen huis met 90-59 gewonnen van Feyenoord uit Rotterdam.

Na het eerste kwart stond Donar al met 23-10 voor tegen de Rotterdammers, die nog geen punten hebben na zes duels in de eredivisie. Halverwege was de stand zelfs 57-18.



Topscorers

Topscorer aan de kant van de Groningers was Jordan Callahan met 19 punten. Teddy Gipson maakte er 13. Jason Dourisseau deed uit voorzorg niet mee. Hij had last van zijn enkel.



Spirou

Woensdagavond speelt Donar voor de Europe Cup in België tegen Spirou. De eerstvolgende thuiswedstrijd voor de Groningers is op zondag elf november tegen Apollo uit Amsterdam.

