Tevreden Freek en Hella beëindigen 'Het Volle Leven'

Freek en Hella de Jonge. (Foto: Jan Been / RTV Noord)

35.000 mensen hebben de afgelopen zes weken in het Groninger Museum de expositie 'Het Volle Leven' van Freek en Hella de Jonge bezocht. Zondagmiddag werd de expositie afgesloten.

De expositie speelde zich af te midden van persoonlijke bezittingen van het echtpaar. Schilderijen, boeken, foto´s, decorstukken, beelden en keramiek. Er was dans, er was muziek en er werden gesprekken gevoerd met diverse bekende en onbekende gasten.

Respectvol

Freek de Jonge kijkt tevreden terug op de afgelopen zes weken: 'We hebben veel interessante ontmoetingen gehad en mooie gesprekken gevoerd. We hebben veel van ons privéleven laten zien en daar gingen de bezoekers respectvol mee om.'

Verrassing

Andreas Blühm, directeur van het Groninger Museum: 'Elke dag weer was het een verrassing. Je wist nooit wat er ging gebeuren. Normaal komen mensen hier kijken naar schilderijen of beelden, maar dit was een levende tentoonstelling. Dat maakte het heel speciaal.'

