Vermiste 16-jarige voor het laatst in Arnhem gezien De Groningse Daniëlle Brigitta Neuféglise. (Foto: politie.nl)

De 16-jarige Daniëlle Brigitta Neuféglise uit Groningen wordt sinds vrijdag vermist. De politie meldt dat zij voor het laatst is gezien in Arnhem. Het is de tweede keer dat de tiener wordt vermist.

Daniëlle is 1.80 m lang, heeft kastanjebruin haar en groenbruine ogen. Op de dag van haar verdwijning droeg de tiener zwarte sneakers, een zwarte skinny jeans en een zwarte winterjas met capuchon. Tweede keer Afgelopen september werd Daniëlle ook als vermist opgegeven. De tiener werd toen voor het laatst gezien op het hoofdstation in Groningen. Ze zou na een bezoek aan haar moeder weer naar de Arnhemse instelling gaan waar zij verbleef, maar is daar nooit aangekomen. Zij bleek toen te zijn weggelopen. Uit camerabeelden bleek toen dat ze twee uur lang op een bankje bij Burger King op het station heeft gezeten. Op een gegeven moment spraken twee jongens haar aan en liepen zij gezamenlijk weg. Twee minuten later kwamen de jongens weer in beeld, maar zonder Daniëlle. Lees ook: - Vermiste 16-jarige voor het laatst in Groningen gezien