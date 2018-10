Laatste treinrit Nieuw-Buinen - Musselkanaal: 'STAR hoort bij mij'

Tientallen mensen verzamelden zich vanmiddag op het STAR-station in Stadskanaal. Allen klaar om mee te gaan met de laatste treinrit over het traject Nieuw-Buinen - Musselkanaal.

Jarenlang heeft de trein hier gereden, maar vanwege de verslechterde bodem werd besloten het traject te sluiten.

Bijzondere dag

Drie laatste treinen reden vandaag van Stadskanaal via Nieuw-Buinen naar Musselkanaal. Twee dieseltreinen en één stoomtrein vervoerden de passagiers. 'Het is een bijzondere dag', vertelt Simon Stedema, STAR-vrijwilliger van het eerste uur, aan RTV Drenthe.

STAR in het hart

Stedema is al zo'n 25 jaar betrokken bij de STAR. 'Het is niet alleen treintje rijden, het is zo veel meer.' En dat blijkt ook als hij door de trein loopt. Met iedereen maakt hij een praatje. Maar voor Stedema en zijn vrouw zal de STAR altijd bijzonder zijn. Bijna achttien jaar geleden trouwden zij in het Stationsgebouw in Stadskanaal. 'Wie kan er nu zeggen dat hij met de trein naar de trouwzaal zijn gegaan, dat zijn er niet veel', lacht hij.

De STAR is toch iets wat van jouw leven is, wat bij je hoort Simon Stedem - STAR-vrijwilliger

De laatste dag trekt veel bekijks. In de eerste trein die het traject vandaag rijdt, zitten tientallen mensen. 'De laatste trein zal wel heel druk zijn', denkt Stedema. 'Fotografen die langs de kant staan, dat zijn we wel gewend. Ook mensen met trapjes langs de kant staan of via ladders in lantaarnpalen klimmen of weet ik veel wat capriolen uithalen om maar niets te missen van zoiets...' En ook vandaag is dat weer zo.

STAR hoort erbij

Vijfentwintig jaar betrokkenheid bij de STAR, wat houdt dat nou in voor Simon? 'De STAR is toch iets wat van jouw leven is, wat bij je hoort. Wat ook niet meer weggaat. En met het verdwijnen van dit stukje, rijden we gewoon door naar Veendam. Het is niet over. We staan een stukje af. Dat is vervelend en jammer, maar we gaan wel door.'

Zo goedkoop mogelijk

Door de verslechterde bodem kan de veiligheid volgend jaar niet gegarandeerd worden. 'Dat stuk moest zo goedkoop mogelijk worden uitgevoerd', vertelde STAR-Bestuurslid Anne de Vries eerder aan RTV Drenthe.

'De houten bielzen liggen in een zandbed en dat is na bijna een eeuw funest. Het water kan niet weg, bielzen rotten en daardoor kan de spoorlijn onveilig worden.'

