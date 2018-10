Sparks incasseert derde nederlaag in Tubbergen

De basketbalsters van Martini Sparks hebben zondagmiddag hun derde competitiewedstrijd op rij verloren. In Tubbergen was Jolly Jumpers met 75-52 te sterk voor de Groningers.

Goed begin

Sparks begon prima aan de wedstrijd en stond na het eerste kwart met slechts twee punten verschil achter: 19-17. In de tweede tien minuten ging het mis. De formatie van coach Joyce Siderius maakte slechts vijf punten en moest toezien hoe Jolly Jumpers het beslissende gat sloeg: 39-22.

Geen eindsprint

Na het derde kwart was het 56-41, maar een eindsprint zat er niet meer in voor de gasten. De topscorers bij Martini Sparks waren Asa Kantebeen en Jay-Eliza Burgos met allebei tien punten.

Stroef

Coach Siderius was helder in haar analyse. 'Het ging bij ons vooral aanvallend heel stroef,' aldus Siderius. 'Ook kwamen we veel tekort in het rebounden. In het eerste kwart kwamen we nog dichtbij, maar daarna gaf hun goede aanvalsspel de doorslag.' De Groningse vrouwen staan laatste in de eredivisie met nul punten uit drie duels.

