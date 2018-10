Hammink snaait bitterbal tijdens wedstrijd

Donar-speler Shane Hammink zag tijdens de gewonnen wedstrijd tegen Feyenoord (90-59) een schaal bitterballen voorbij komen en nam er prompt één. 'Ik zag het langs me komen, wilde er wel eentje hebben en pakte hem gewoon.'

Bitterbal

Hammink was helemaal vergeten dat een bitterbal behoorlijk heet van binnen was, maar dat deerde hem niet. 'Het viel gelukkig mee..haha. Ik dacht dat iedereen lachte, ik weet niet of coach Braal boos was. Vast niet.'

Makkelijk

De overwinning tegen Feyenoord ging erg makkelijk. 'Als team willen we beter worden, in dit soort wedstrijden is het belangrijk om de concentratie en focus te houden. Dat is gelukt.'

Europe Cup

Nu aanstaande woensdag de Europe Cup wedstrijd tegen Spirou in België. 'We hebben alle vertrouwen van de wereld, maar we moeten er nog wel naar toe en proberen te winnen. We zullen het zien woensdag,' besluit Hammink.

