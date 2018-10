Arriva-treinen rijden weer, behalve de pendeltrein van en naar Zuidhorn

Sinds maandagochtend zes uur rijden er weer Arriva-treinen in onze provincie. Het hele weekend lag het treinverkeer plat in verband met werkzaamheden aan het spoor.

Het bijna treinloze weekend (alleen de NS reed nog naar Groningen) was het sluitstuk van twee weken werk aan het spoor. Die zijn, ondanks een paar tegenslagen, goed verlopen, zegt bouwmanager Rick Valk van ProRail.

Geen pendeltreinen

'De eerste treinen rijden sinds zes uur weer, daar zijn we heel blij mee', zegt Valk. Wel rijden er nog minder treinen richting Zuidhorn.

Valk: 'De pendeltrein tussen Groningen en Zuidhorn rijdt niet. Dat is een trein die in de spits rijdt. In de spits zitten reizigers dus in een wat vollere trein.'

Beveiligingswerkzaamheden

ProRail was tot diep in de nacht van zondag op maandag bezig om het spoor weer 'rijklaar' te maken. 'De laatste uren bestonden uit beveiligingswerkzaamheden', legt Valk uit.

Om de veiligheid te testen, liet ProRail een proeftrein rijden. Daarbij bleek een storing in het systeem bij Zuidhorn te zitten, waardoor er maandagochtend geen pendeltreinen kunnen rijden. 'We zijn druk bezig om dit op te lossen', aldus Valk.

Tegenslagen

De afgelopen twee weken is op drie plekken gewerkt. De spoorwegovergang op de Paterswoldseweg in Stad wordt een onderdoorgang, het spoor tussen Hoogkerk en Zuidhorn wordt verdubbeld en een spoorbrug in Zuidhorn wordt vervangen door een nieuwe brug.

Het werk kende enkele tegenslagen. Zo duurde de plaatsing van een spoordek aan de Paterswoldseweg langer, nadat een bouwkraan verzakte en grondwerk meer tijd kostte. Het leverde uiteindelijk geen vertraging op voor de algehele planning.

Verdubbeling spoor

De werkzaamheden zijn nodig vanwege de verdubbeling van het spoor richting Leeuwarden. In onze provincie gaat het om een gedeelte van acht kilometer tussen Hoogkerk en Zuidhorn.

De werkzaamheden rond het spoor gaan de komende tijd gewoon door. Volgend jaar volgt er nog een treinloze periode om werkzaamheden aan het spoor zelf te kunnen uitvoeren.

