Metaalstaking: 'Ik denk dat we nog wel een maandje of vijf bezig zijn'

Metaalwerkers van verschillende bedrijven in de regio Hoogezand hebben het werk voor twee dagen neergelegd. Ze sluiten zich daarmee aan bij de landelijke stakingen uit protest over het uitblijven van een nieuwe cao.

De 48-uursstaking begon zondagavond om 22:00 uur en op maandagochtend schrijven de stakers zich in Hotel Faber officieel in. Verwacht wordt dat er ongeveer 200 werknemers aan meedoen.

Albert Kuiper van FNV Metaal: 'Het belangrijkste is de loonsverhoging, die willen wij gegarandeerd krijgen. Maar de werkgevers willen een voorwaardelijke loonsverhoging, dat een directie daar vanaf kunnen wijken.'

'In de omgeving Hoogezand zijn er acht of negen bedrijven getroffen, daar zitten ook scheepswerven bij.'

Of de bedrijven volledig stil blijven liggen, kan Kuiper nog niet zeggen: 'Dat ligt er aan. Het treft vooral mensen uit de productie, dus er wordt weinig geproduceerd. Coatinc in Groningen ligt bijvoorbeeld wel helemaal plat, en zo zijn er nog wel meer, maar sommige liggen gedeeltelijk plat.'

De estafette-staking loopt al vijf maanden, maar we zitten nog maar op de helft, denkt Kuipers: 'Ik denk dat we nog wel een maandje of vijf bezig zijn.'