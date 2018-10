Actievoerders blokkeren opnieuw Tankenpark Farmsum (update)

Het NAM Tankenpark in Farmsum is ook maandagochtend geblokkeerd door actievoerders. Met een bestelbus en een caravan wordt de weg voor vrachtwagens geblokkeerd.

De actievoerders die de weg blokkeren hielden zondag ook al een protest bij het Tankenpark. Toen werden er spandoeken en bloemetjes opgehangen aan de hekken.

Net als toen protesteren de actievoerders maandag tegen de incidenten met aardgascondensaat die recent plaatsvonden op het Tankenpark.

'Sterke arm'

Demonstrant Albert Heidema: 'We blokkeren de zaak. Ze kunnen er niet in en ook niet uit. We gaan hier niet uit eigen beweging weg, ze moeten de sterke arminschakelen om ons weg te krijgen.'

'De berichtgeving over de lekkende aardgascondensaat neemt steeds meer toe. Je merkt ook dat de NAM liegt. De inwoners van Farmsum hebben recht om te weten wat er gebeurt, want ze lopen gevaar.'

Geen opdracht

De politie Noord-Nederland laat desgevraagd weten nog niet in te grijpen bij de blokkade. 'Daarvoor moet de NAM ons opdracht geven en dat is tot nu toe niet gebeurd', aldus een woordvoerder.

De NAM is vooralsnog niet bereikbaar voor een reactie.