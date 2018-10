Nieuwe bewoonster oude postkantoor Ten Post is buurvrouw

Het voormalige postkantoor aan de Rijksweg in Ten Post heeft een nieuwe bewoonster. Hanneke van 't Slot mocht maandagochtend voor het eerst de sleutel in het slot steken.

'Ik heb de bouw van dichtbij meegemaakt; ik woon hier namelijk naast. Praktisch gezien ben ik de buurvrouw.'

'Puur toeval', zegt Inge Schepers van bouwbedrijf Van Wijnen. 'Ze is aardbevingsgedupeerde, weet wat er speelt en is betrokken. Dat is de reden waarom we haar hebben geselecteerd.'

Buurtcentrum

Van 't Slot meldde zich net als acht anderen aan voor het project dat door onder andere Van Wijnen is opgestart. Het idee is dat de woning twee jaar lang als buurtcentrum zal dienen. Op de begane grond van het huis is een serre ingericht met een vergadertafel, waar de bewoonster zo nu en dan om tafel moet met inwoners om te praten over de ontwikkeling van Ten Post. Daarnaast is de woning verduurzaamd en versterkt.

Scheuren

'Het veiligheidsaspect is voor mij erg belangrijk', zegt Van 't Slot, die in haar oude huis scheuren in de muren heeft vanwege aardbevingen. 'Ik kan het huis, net als vele anderen waarschijnlijk, goed gebruiken. Dus ik dacht: ik schrijf direct. En nu sta ik hier.'

De constante in- en uitloop in haar huis vindt Van 't Slot geen probleem. 'Dat was de reden waarom ik heb gereageerd. Ik woon midden in het aardbevingsgebied en zie aan mensen in de buurt wat het met hen doet. Ik moet nu die verbindende factor zijn.'

Verduurzaming

In één van de muren van het huis is goed te zien wat voor opknapbeurt het pand heeft gehad:



'De buitenmuur is gefreesd, vervolgens is er met koolstof gestuct en is er een rooster overheen geplaatst', zegt bouwmanager Remco Kouwenhoven.

Gesprek

De huur van haar oude huis heeft de kersverse bewoonster al opgezegd. 'Na deze periode van twee jaar ga ik met het bouwbedrijf in gesprek of ik het kan huren of kan kopen.'

