Opbouw motorcross Zuidbroek begonnen: 'We groeien uit ons jasje'

Passen en meten in de Eurohal in Zuidbroek (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

De Eurohal in Zuidbroek maakt zich op voor een nieuwe editie van het internationale motorcrossevenement The Dutch Supercross.

Meerdere graafwagens rijden maandagochtend af en aan om bulten met klei te storten.

Organisator Pepijn de Haan leidt de boel in goede banen. 'Gisteravond was hier nog een rommelmarkt. Daarna moesten we de hal heel snel leeghalen. Vannacht hebben we ook heel hard gewerkt om al dat klei hier te krijgen.'

Stunten

De klei wordt gebruikt voor het verharden van de bulten, waar uiteindelijk de motorrijders op moeten stunten. 'We hebben goed gekeken wat voor soort klei bij andere grote evenementen wordt gebruikt. Het komt namelijk heel precies: bij buitensport mag het modderig en vies zijn, maar hierbinnen niet. Het mag niet stoffig zijn als mensen hier straks aan het eten en drinken zijn.'

De Eurohal wordt omgetoverd tot een crossbaan (Foto:Nico Swart/RTV Noord}

Hierna vliegen ze door naar Stuttgart en Londen, maar eerst is Zuidbroek aan de beurt Pepijn de Haan-organisator

Internationale top

Om de 80 internationale rijders uit zo'n 25 verschillende landen op locatie te krijgen, rijdt er een pendelbus vanaf Schiphol richting Zuidbroek. De rijders worden één voor een ingevlogen. 'Het is een gigantisch evenement. Wij trappen het supercross-seizoen af. Hierna vliegen ze door naar Stuttgart en Londen. Maar eerst is Zuidbroek aan de beurt', zegt de organisator trots.

Passen en meten

De grote klus begon zondagavond met militaire precisie. 'We beginnen altijd met het geluid, daarna komen de hekken. De belichting moet ook perfect, want het is geen normale motorcross, maar een avondje uit.'

Het is passen en meten volgens De Haan. 'We groeien eigenlijk een beetje uit ons jasje. Morgen komen er ook nog tribunes bij, dus dan is het helemaal volgebouwd.'

Keuring

De Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) brengt maandagmiddag een bezoek aan de Eurohal om de baan te keuren, en dat betekent extra hard werken voor alle medewerkers van het motorcrossevenement. 'Als het niet wordt goedgekeurd, dan hebben we een probleem. Dan moeten we nóg een nacht heel hard doorwerken', zegt De Haan.

