Rondje Groningen: echt waar, deze zanglijster fluit Carnaval in 't Noorden

Zondagochtend dachten de Noordmannen op Radio Noord nog dat Pe Daalemmer een grapje maakte, maar nee, hij heeft de vogel in zijn tuin echt Carnaval in 't Noorden geleerd.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken.

1) Mevrouw Hendriks maakt de stad schoon...

Heerlijk tweeluik van stadsblog Sikkom. Zij portreteerde mevrouw Hendriks (86), die uit zichzelf rommel opruimt bij de Korrewegwijk in Stad.

2) ... en wordt overladen door reacties

Het filmpje leverde zoveel enthousiaste reacties op, dat Sikkom terugkeerde voor een reactie bij haar. Ze is overrompeld door de belangstelling.

De Jumbo in de wijk speelde handig in op de belangstelling en beloonde mevrouw Hendriks met een bos bloemen. En een afvalgrijper. Maar die hoeft ze niet.

3) Een oplossing om Groningen te helpen

Electornicaontwerper Herman Finselier heeft een eigen vinding om het voor Groningen wat draaglijker te maken. Als je huis goed geïsoleerd is, kan het nog uit ook, zegt Herman.

4) Herinnert u zich deze nog?

Klaas Lugthart, de allerlaatste international die voetbalclub Be Quick leverde. Hij speelde twee keer voor het Nederlands Elftal, in 1952. Hij debuteerde tegen België voor de tweejaarlijkse Derby der Lage Landen en speelde daarna nog tegen Engeland.

5) Fiets 'm erin

Blijft mooi om te zien hoe de Groninger student verknocht is aan de fiets.

6) Uber-concurrent uit Groningen

Wat Uber wereldwijd doet, dat kan een Groningse startup toch ook op lokaal gebied? Vanaf donderdag is Stap.in te downloaden: een Groningse app om Groningse taxi's mee te bestellen. Om daarna overal naartoe te rijden.

7) Ploegen op niveau

Voor de liefhebber: Trekkerweb.nl maakte beelden van de ploegwedstrijden van de recente ploegwedstrijd in Groningen. Koud genoeg om de muts erbij op te hebben.





8) Vuurtje in het fanatieke vak

Aan de fanatieke supporters lag het niet bij FC Groningen tegen PSV afgelopen zaterdag. Zaten ze er meteen even warm bij.

9) Rode scooter op Grote Markt

Ken je die poster van dat Zweedse warenhuis met die rode fiets bij de Amsterdamse grachten? Alenamoedt Fotografie

10) Zanglijster doet Carnaval in 't Noorden!

De Noordmannen dachten zondagochtend nog dat het een grapje was, maar nee, Pe Daalemmer ofwel Peter de Haan heeft de zanglijster in zijn tuin dus echt Carnaval in 't Noorden geleerd.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Zomertijd of wintertijd: stipt om 21.00 uur!