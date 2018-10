Dit zijn de leukste evenementen van toekomstfestival Let's Gro

Let's Gro, het 'inspiratiefestival' voor de toekomst van Groningen, beleeft vanaf woensdag zijn vijfde editie. Het duurt vier dagen en omvat ruim 100 evenementen. Wat zijn de krenten uit de pap?

Van woensdag 31 oktober tot en met zaterdag 3 november zijn er zoveel evenementen over duurzaamheid, ontwikkelingen en maatschappelijke uitdagingen in de stad Groningen, dat het lastig is om ze allemaal te noemen. Daarom maken we een eigen selectie van interessante sessies.

WOENSDAG 31 OKTOBER

Van beving naar binding

13.00 - 16.30 uur, Let's Gro-tent Grote Markt

Een overzicht van initiatieven die uit de aardbevingsregio worden voortgebracht, op het gebied van bouwundige concepten, energie, ICT en innovatie op het 5G-netwerk. Het zwaartepunt is om 14.30 uur, met een sessie van Rijksbouwmeester Floris Alkemade.

Angst bij een ingewikkelde samenleving

16.00 - 19.00 uur, Groninger Forum Oude Boteringestraat 18

Van de Let's Gro-beschrijving: 'In de samenleving duikt angst op in onherkenbare varianten als mening, overtuiging en 'grootste gelijk'. Angst gedraagt zich als een sociale splijtzwam. Hoog tijd om ons als Stadjers het fenomeen 'angst' (weer) toe te eigenen.' Dat gebeurt met toespraken van een sociaal psycholoog, psychiater bij Lentis en... een groentekweker. Aanmelden is noodzakelijk.

De Deense weg naar geluk

21.00 - 22.00 uur, Let's Gro-tent Grote Markt



Meik Wiking van het Happiness Research Institute in Kopenhagen schreef de bestseller Hygge over de Deense mentaliteit om gelukkig te zijn - en de keerzijde ervan. Nu praat hij over geluk op de Grote Markt. De voertaal is Engels, toegang is gratis.

DONDERDAG 1 NOVEMBER

Groningen emissieloze binnenstad

12.00 - 17.00 uur, Dudok-tankstation Turfsingel 16

Uitleg en demonstraties van elektrische auto's, elektrische auto's delen, e-bikes, cargobikes en meer. Het historische tankstation aan de Turfsingel, het recent gesloten laatste tankstation in de binnenstad, is voor de gelegenheid in het roze gestoken.

Klimaattoespraak van Diederik Samsom

13.00 - 14.00 uur, De Nieuwe Kerk

Aardgasvrije woonwijken. Dat is de nieuwe missie van oud-PvdA-voorman Diederik Samsom, die nu optreedt voor het landelijke Klimaatakkoord. Hoe moet er vanaf aardgas worden overgestapt op alternatieve energiebronnen?

Lancering 'Vergroen Groningen'

14.00 - 15.00 uur, Cubestee Grote Markt

Na een lezing van Wytze van der Gaast, auteur van een boek over internationale klimaatonderhandelingen, lanceert Groningen de website en app Vergroen Groningen. Die moeten de stad helpen om beter in te spelen op droogte en heftige buien.

Hoe kan de stadslogistiek beter?

14.00 - 17.00 uur, Grand Theatre Grote Markt



Allerlei partijen die meedoen aan de verkiezingen 21 november, hebben het in hun programma staan: de stadslogistiek moet verbeteren. Het af- en aanrijden van vrachtwagens, zeker nu iedereen ook thuis pakketjes bezorgd krijgt, moet anders. Na een talkshow met sprekers van postbedrijven en stadsbouwmeesters, volgen verschillende workshops over het onderworp. Aanmelden verplicht.

Proeftuin voor de toekomst

14.00 - 17.00 uur, vertrek vanaf Let's Gro-halte Grote Markt

Met een busrit ga je vanaf de Grote Markt naar Woldwijk, de wijk waar de gemeente een vergunning heeft gegeven voor speciale woonvormen zoals Tiny Houses, yurts, zonnedaken, een zelfoogsttuin en wereldhuiskamers. Je moet je wel aanmelden.

Global Goals Event

14.00 - 16.30 uur, Bie de Buuf, Paradijsvogelstraat 10

Hoe gaat Groningen voldoen aan de 17 internationale duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties? Aanmelden is verplicht.

De functie van het Stadspark en andere parken

15.00 - 16.00 uur, Cubestee Grote Markt

Een sessie over het belang van parken in Groningen, specifiek het Stadspark in de stad - dat in de nabije toekomst wel eens op de schop kan gaan.

Meedenken over de nieuwe Oosterpoort

15.30 uur, donderdag én vrijdag, zaterdag 13.30 uur, De Oosterpoort

Poppodium De Oosterpoort gaat verhuizen naar een nieuwe locatie. Wat is die locatie en hoe met de opvolger eruit zien? Dat wordt besproken tijdens een achter-de-schermen rondleiding door het concertgebouw.

Wijkenergie, hoe pak je dat aan?

17.00 - 19.00 uur, Cubestee Grote Markt

In 2021 moeten Nederlandse gemeenten voor iedere wijk een plan hebben voor duurzame energie. Hoe kan dat worden aangepakt? Experts en bewonersorganisaties aan het woord.

De aanpak van het Stadhuis

19.00 - 21.00 uur, Stadhuis

Het Stadhuis verbouwt, met onder andere een fors grotere raadszaal. Hoe dat er gaat uitzien, wordt hier bekend gemaakt.

Praten over de toekomst van de Grote Markt

19.30 - 21.00 uur, ABN Amro Kantoor Grote Markt



De Grote Markt verandert met een nieuwe oostwand, gele steentjes en het verdwijnen van bussen. Maar is het plein zelf nog leuk genoeg? Drie sprekers belichten de historische, architecturale en stedenbouwkundige waarde van het plein. Dan volgt een gesprek over hoe de markt anders kan.

Hoe worden we gelukkig?

20.00 / 22.00 uur, Grand Theatre Grote Markt

Er bestaan best wat misverstanden over waar we wel en niet gelukkig van worden. Hoogleraar Sociale en Cultuurpsychologie Ap Dijksterhuis, de ´Geluksprofessor´ Patrick van Hees en bedrijfsadviseur Kees Klomp vertellen erover.

VRIJDAG 2 NOVEMBER

Historische hoogtepunten van Ten Boer

12.30 - 17.30 uur, vertrekpunt Let's Gro-halte

Een voormalige melkfabriek kerken, molens, een borg, voormalig klooster en meer: in deze bustocht vanaf de Grote Markt bezoek je de historische monumenten van Ten Boer. Aanmelden verplicht.

Zonneparken in Groningen

14.00 - 15.00 uur, Cubestee Grote Markt

In 2035 wil Groningen CO2-neutraal zijn. Daar zijn zonneparken voor nodig. Waar moeten die komen, en kunnen bewoners er zelf van profiteren?

De nieuwe kaart van Groningen

14.00 - 15.15 uur, Groninger Forum Hereplein

De Nieuwe Kaart van Groningen moet een overzicht bieden van alle plannen op het vlak van wonen, werken, water, groen en infrastructuur. Tijdens dit evenement wordt hij aangekondigd, inclusief tot nu toe onbekende plannen.

Welke rol krijgt het Dudok-tankstation?

16.00 - 17.30 uur, Turfsingel 16



De benzinepomp is verdwenen, maar het tankstation aan de Turfsingel blijft bestaan. Wat moet het worden? Een openluchtzwembad in de diepenring en een terras zijn al genoemd. In deze bijeenkomst worden ideeën gepresenteerd. Een eigen idee insturen met tekening kan ook, vóór vrijdag.

Alles over autodelen

17.00 - 18.00 uur, Cubestee Grote Markt

De nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen van autodelen in Groningen op een rij, inclusief een aanbod voor wijken die ermee willen starten.

Excursie naar de maan

17.00 en 19.30 uur op donderdag en vrijdag, Waagplein



Tijdens Let's Gro hangt er een grote maan boven het Waagplein. Sterrenkundigen Theo Jurriens en anderen houden 'excursies' naar die maan. Op zaterdag 14.30 en 15.30 uur zijn er excursies voor jonge astronauten.

Weerman Reinier van den Berg

18.30 - 19.30 uur, Cubestee Grote Markt

RTL-weerman Reinier van den Berg deelt zijn passie over de onderwerpen klimaat, milieu en duurzaamheid.

Hoe wordt/ blijft Groningen een gelukkige stad?

20.00 - 22.00 uur, Grand Theatre Groningen

In de komende vijftien jaar kan de stad Groningen tot 250.000 inwoners groeien, liefst 25 procent meer dan nu. De Stad leefbaar houden is daarbij een grote uitdaging. Drie internationale architecten oreren er in het Engels over.

Linkse mannen lossen het op

20.00-21.00 uur, Oude Raadszaal Stadhuis

Bram Douwes en Wilbert van de Kamp bespreken de Groningse woningproblemen vanuit hun bakfiets. Met 'beleidsbingo', nieuws en 'twijfelachtige feitjes' over Stad. Aanmelden wenselijk.

ZATERDAG 3 NOVEMBER

Ontdek Haren

10.30 - 16.00 uur:, vertrekpunt Let's Gro-halte Grote Markt

Bustocht voor Ten Boersters en Stadjers naar Haren, met aandacht voor de zorgboerderij, de Biotoop, een zelfoogsttuin, polders, het Quintusbos en meer. Aanmelden verplicht.

De negen dorpen van Ten Boer

10.30 - 15.30 uur, vertrekhalte Flixbus op het Hoofdstation

Voor de Hareners en Groningers: een excursie door het landschap en de negen dorpen van Ten Boer. Aanmelden verplicht.

Safari door het Stadspark

11.00 - 12.30 uur, Kinderboerderij Stadspark

Een 'safari' door het Stadspark met ontmoetingen.

Kinderen spelen met energie

13.00 - 15.00 uur, Cubestee Grote Markt

Door het bouwen van schaalmodellen leren kinderen over energie opwekken en spelen leuker maken.

Je smartphone de baas

13.00 - 14.00 uur, Grand Theatre Grote Markt



Ritzo ten Cate fotografeerde tijdenlang Groningers die 'gevangen' zaten in hun mobiel. Nu wil hij van Groningen de smartphone-gezondste stad van Nederland makten en legt hij uit hoe.

Fietstocht door het oude grensland

Vertrek om 13.30 uur, onder het treinstation Europapark

Wat typeert het grensland van Ten Boer, Haren en Groningen? Hoe verandert de identiteit over de 'grens'? Het zijn vragen die worden beantword in groepsfietstochten naar Ten Boer (donderdag) en Haren (zaterdag). De fietstochten zijn ook individueel te maken met een podcast. Ze duren zo'n 2,5 uur.

Is geluk meetbaar?

14.30 - 15.45 uur, Grand Theatre Grote Markt

Is geluk meetbaar? Peter Hein van Mulligen (CBS), Engbert Breuker (Pentascope), Loes van Rijsewijk en Klaas Kloosterman (OIS Groningen) spreken erover, toegespitst op de stad.

Gesprek met de burgemeester

16.00 - 16.45 uur, Grand Theatre Grote Markt

Net als ieder jaar wordt ook deze keer teruggekeken op het afgelopen jaar met burgemeester Peter den Oudsten. Het zou wel eens zijn laatste jaar hier kunnen zijn.

De afsluiter: Let's Show

20.00 - 00.45 uur, Let's Gro-tent Grote Markt

Onder leiding van nachtburgemeester Merlijn Poolman presenteren vijf organisaties die allerlei concepten naar de stad brengen - zoals Paradigm - hun stijl en muziek in de Let's Gro-tent.

