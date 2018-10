Bewoners Renneflat worden donderdag bijgepraat door Lefier

De ruim 100 bewoners van de beeldbepalende Renneflat in Stadskanaal worden komende donderdag bijgepraat door woningcorporatie Lefier over de sloopplannen.

Dan krijgen de bewoners te horen welke mogelijkheden er zijn voor nieuwe huisvesting en hoe ze hun wensen kunnen aangeven.

'We hebben samen met de bewoners ruim anderhalf jaar de tijd om nieuwe huisvesting voor ze te vinden', zegt een woordvoerder van woningcorporatie Lefier.

'In de praktijk is dat ruim voldoende. Hun situatie heeft ook urgentie. Ze hebben voor het krijgen van een andere huurwoning voorrang op andere huurders. En hun nieuwe woonplek hoeft niet per se Stadskanaal te zijn, die wensen kunnen ze zelf aangeven.'

De informatiebijeenkomst voor bewoners van de Renneflat vindt komende donderdag plaats in zaal Hoekzema in Stadskanaal en begint om 19.00 uur.

