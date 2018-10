Lopend Vuur: De VAR maakt het voetbal eerlijker

De videoscheidsrechter heeft z'n intrede gedaan in het betaalde voetbal. De VAR is ingevoerd om het aantal arbitrale fouten terug te dringen.

Maar er is nog best wat discussie over. Was de penalty van FC Groningen terecht en waarom? Waarom werd het doelpunt van Ajax goedgekeurd? Waarom is de ene overtreding rood en de ander geel? En waarom besluit de scheidsrechter het ene moment wél terug te kijken en het andere moment niet?

Bij andere sporten, zoals tennis, volleybal en hockey, hebben de sporters zelf het recht om de videoscheidsrechter te vragen iets te bekijken. Bij voetbal is dat niet het geval.

Een ander discussiepunt is ook de eindverantwoordelijkheid: die ligt bij de scheidsrechter zelf, maar zou die verantwoordelijkheid niet bij de VAR moeten liggen.

Een paar maanden na de intrede van de VAR doen we een Lopend Vuur-evaluatiemoment. Wat vind jij?

