'Compenseer ondernemers voor extra ozb-kosten'

Het CDA is geschrokken van de te verwachten hoogte van de nieuwe onroerendezaakbelasting (ozb) die ondernemers straks in de nieuwe gemeente gaan betalen.

De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond gaan op 1 januari 2019 samen verder als de nieuwe gemeente Het Hogeland.

Honderden euro's extra kosten

De ozb, een belasting die voor een bedrijfspand betaald moet worden, zal in de gemeenten gelijk worden. Daarom gaat deze omhoog in gemeenten Bedum, De Marne en Winsum, omdat er in de gemeente Eemsmond een hogere ozb is volgens het CDA. Voor een ondernemer in de andere gemeenten, met een gemiddeld bedrijf, gaan hierdoor de kosten met honderden euro's omhoog.

Niet benadelen

Het nieuwe tarief wordt na de herindeling vastgesteld, maar het CDA voorziet problemen en trekt aan de bel. 'Wij zijn bang dat de tariefsverhoging met name agrariërs en winkeliers in de problemen zal brengen' zegt Kristel Rutgers, lijsttrekker van CDA Het Hogeland.

Compensatieregeling

'Een hele simpele gedachte is om het tarief naar beneden te doen. Maar dat gaat niet omdat de nieuwe gemeente dan een gat in de begroting krijgt. Ook willen we niet dat de rekening ergens anders komt te liggen zoals bij de inwoners', vertelt Rutgers. 'Wij willen dat er een goede compensatieregeling komt'.

Het CDA vraagt aan de huidige vier colleges om te onderzoeken welke mogelijkheden van compensatie er bestaan.