Buurtconciërge is reddende vuilnisheld in Stad

De Korrewegwijk en De Hoogte in Stad konden maandagochtend kennismaken met Johan, de nieuwe buurtconciërge. Die moet de wijken schoner en mooier te maken. 'Samen met de bewoners', aldus Johan.

De Keijser vervolgt: 'Dat is begonnen in Selwerd en dat werd een groot succes. Nu wil bewonerscoöperatie Goeie buurt, de gemeente Groningen en Wijkbedrijf Selwerd hier ook één aanstellen.'

Naam en foto op container

Hij is al een tijdje bezig: 'Twee maanden geleden. Sommigen kennen me al, maar er zijn hier 18.000 mensen die hier wonen, dus nog niet iedereen. Maar daar is wat op gevonden: binnenkort hangt mijn naam en foto op alle ondergrondse containers hier in de wijk. Of ik nog over straat kan daarna? Dat denk ik wel.'

Koelkasten, bankstellen en andere rotzooi buurtconciërge Johan

Volgens Johan kan de buurt hem goed gebruiken: 'Er zijn nog steeds mensen die vanalles en nog wat op straat dumpen. Soms doordat ze zelf geen vervoer hebben of de mogelijkheid om het weg te gooien. Het gaat vaak om klein zwerfafval, maar ook koelkasten, bankstellen en andere rotzooi.'

Johan gaat geen bekeuringen uitdelen: 'Ik ben geen BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar, red.) of politie.'