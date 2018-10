Kinderlokker uit Sappemeer misbruikte 9-jarig meisje in auto

Voor kinderlokken, kinderporno, vrijheidsberoving en ontucht is tegen een 30-jarige Sappemeerder drie jaar cel en tbs met voorwaarden geëist. De slachtoffers waren vier meisjes in de leeftijd van zes tot negen jaar oud.

De man werd in maart in Haren aangehouden na meerdere meldingen over een kinderlokker in een witte auto. De verdachte reed die dag in een witte auto rond in die plaats. Hij voldeed tot in de detail aan de beschrijvingen.

Man in een witte auto

Terwijl de agenten overlegden over de aanhouding, kwam een nieuwe melding binnen. Een 9-jarig meisje was aangesproken door een man in een witte auto. Zij stapte, ondanks aandringen, niet in de wagen. Maar ze liet zich wel overhalen een foto van haar blote buik te laten maken.

De man ontkende aanvankelijk de kinderlokker te zijn. Een filmpje op zijn mobiele telefoon verraadde de ontmoeting met het laatste slachtoffer. Volgens de officier is de man ook diegene die in september bij een speeltuin twee meisjes van 6 en 7 jaar naar de auto lokte.

Goeie grap

Hij zou hen zijn geslachtsdeel hebben getoond. Een van de meisjes werd bij haar hoofd en pols gepakt en half de auto in getrokken. Het meisje gilde hard 'goeie grap', waardoor de man haar geschrokken losliet. Ze had de truc geleerd op school, zei ze later tegen de agenten. De man ontkende dit feit.

Misbruikt

Het ernstigste vergrijp was volgens de officier de korte gijzeling en misbruik van een 9-jarig meisje in februari. Het meisje werd de auto ingetild, vastgehouden en misbruikt. Daarna werd het kind weer uit de auto gezet.

Kinderporno

De Sappemeerster bekende pas nadat hij werd geconfronteerd met zijn DNA-materiaal dat aan de binnenkant van het ondergoed van het meisje was gevonden. Op zijn laptop en mobiele telefoon troffen de agenten kinderporno aan.

'Geen excuus'

De man had het die periode moeilijk, zei hij tegen de rechters. Hij verloor zijn baan en relatie. Hij huilde veelvuldig tijdens de zitting en zei dat hij het verschrikkelijk vond wat hem werd voorgelegd. Hij gebruikte in die periode anabolen steroïden, maar dat is volgens de officier geen excuus om zulke ernstige dingen te doen. De man werd ook verweten dat hij probeerde kinderporno te maken door twee meisjes te vragen om sexy foto's. De officier vroeg alleen voor dit feit vrijspraak, vanwege onvoldoende bewijs.

De rechter doet over twee weken uitspraak.

