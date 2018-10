Fontana Bad Nieuweschans wint opnieuw World Spa Award

Het welnessresort Fontana Resort in Bad Nieuweschans (Foto: Kuuroord Fontana)

Fontana Resort Bad Nieuwschans is opnieuw winnaar geworden van de World Spa Award voor Nederlands 'Best Wellness Retreat'.

Naast Fontana waren ook Thermae 2000 in Valkenburg en Thermen Bussloo genomineerd. De World Spa Awards kent de prijzen toe op basis van wereldwijde vraagonderzoeken onder reisorganisaties en bezoekers.

Kroon

Directeur Jos Keizer van Fontana is blij met de hernieuwde erkenning: 'Het is een kroon op het harde werken van iedereen in de organisatie'.

Dit jaar kreeg het Schansker resort een extra thermaal bad en extra rustruimte. Volgens Keizer worden er al weer nieuwe plannen gesmeed om het nog aantrekkelijker te maken.

Meer dan 200.000 bezoekers

Jaarlijks trekt het wellnessresort meer dan tweehonderdduizend bezoekers en is daarmee één van de grootste toeristische attracties van onze provincie.

