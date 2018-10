Eerst renovatie van De Molenberg, dan misschien een nieuw theater

De Molenberg in Delfzijl is aan het einde van z'n Latijn. Het 42 jaar oude theater kampt met verouderde techniek, gedateerd interieur en lekkages.

Zo druppelde vorig jaar regen op het podium tijdens een voorstelling van Guido Weijers. 'Sindsdien check ik Buienradar voor een voorstelling', zei directeur Daniël Wever toentertijd.

De gemeente Delfzijl kijkt daarom naar mogelijkheden om het huidige pand te slopen en er een nieuw theater voor terug te laten komen. Dat kost ruim 21,3 miljoen euro.

Eerst een opknapbeurt

Aangezien dat nog jaren kan duren, krijgt het theater eerst een opknapbeurt van drie miljoen euro. Dat is niet zonde van het geld, maar een noodzakelijke investering, zegt wethouder Jan Menninga: 'De normen van de arbo worden steeds strenger. Over twee jaar wordt de techniek waarschijnlijk afgekeurd, en dan hebben we niets meer. Dan ben je hem voor de eeuwigheid kwijt.'

Wever is blij met de nieuwste plannen. Hij noemt dit het 'perfecte scenario': 'Het pand is verouderd, we krijgen steeds vaker te maken met problemen, dus daarom moeten we snel investeren op korte termijn. Een nieuw theater zal pas over 8 tot 10 jaar klaar zijn.'

Stoelen driekwart bezet

Volgens Wever is er voldoende vraag voor: 'Ons verzorgingsgebied is vrij groot, met Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Eemsmond. De stoelen zijn gemiddeld voor driekwart bezet. Dat betekent dat er veel gebruik wordt gemaakt van ons theater.

De raad praat op 8 november over de plannen, die opgenomen zijn in de begroting.

