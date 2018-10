Menninga: 'Delfzijl, Appingedam en Loppersum hebben recht op half miljard'

De DAL-gemeenten hebben recht op minimaal de helft van de 1,15 miljard euro die het Rijk beschikbaar stelt voor de leefbaarheid van het aardbevingsgebied de komende jaren. Dat zegt financiën-wethouder Jan Menninga van Delfzijl.

'In dit gebied zijn meer dan de helft van alle aardbevingen. Ik vind het meer dan rechtvaardig dat minimaal de helft van dat geld naar ons toe gaat.'

Calimero-effect

Het geld maakt onderdeel uit van het Nationaal Programma Groningen, dat begin deze maand werd gepresenteerd. Het is bedoeld om het gebied leefbaar te houden, als de gaswinning wordt afgebouwd.

Menninga hoopt van 'van ganser harte' dat er snel duidelijkheid komt rond de versterking en de besteding van dit geld. Hij noemt zijn oproep geen Calimero-effect: 'Het moet redelijk verdeeld worden. Ik hoop dat niet dat gemeentebestuurders hierover gaan steggelen, maar dat het geld eerlijk wordt verdeeld.'

'Broekriem strakker aanhalen'

De gemeente Delfzijl staat er financieel gezien niet heel riant voor. Zo moet ze twee miljoen euro bijpassen op de jeugdzorg, in 2022. Menninga hoopt op geld van het Rijk en wil daarnaast één miljoen euro bezuinigen. 'Als we dat niet halen, moeten we de broekriem strakker aanhalen.'

Varen op Singelgracht?

Vanwege die oplopende kosten binnen de jeugdzorg, kunnen enkele plannen voorlopig niet doorgaan, zoals het bevaarbaar maken van de Singelgracht, een plan van de VVD.

Wel gaat de gemeente investeren in onderhoud van wegen en groen, wat jarenlang is versoberd. 'Vooral in Bornholm en Tuikwerd, daar dateert het groen uit de jaren '80. Daar willen we nu echt mee aan de slag', zegt Menninga.

Sluitende begroting

De wethouder kan wel een sluitende begroting aan de raad presenteren, ook op de lange termijn. De OZB stijgt komend jaar met 2,4%, de afvalstoffenheffing daalt met 1,6% en de rioolheffing stijgt met 1,6%. Daardoor moeten inwoners gemiddeld 6 euro meer betalen.

De raad praat op 8 november over de begroting.