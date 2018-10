Deel dit artikel:













Wasdroger zorgt voor woningbrand Ook aan de straatkant kwam er rook uit de woning (Foto: Marc Dol/112Gr.)

In een woning in de Gelderselaan in Stadskanaal is maandagmiddag een uitslaande brand ontstaan.

Volgens de brandweer is de oorzaak een wasdroger. De brand zorgt zowel aan de voor- als achterzijde van het huis voor flinke rookontwikkeling. De straat is inmiddels afgezet. De bewoners konden veilig uit het huis komen. Naar de hond van het gezin wordt op dit moment nog gezocht.