Kat omgekomen bij brand, hond nog zoek De brand breidde zich uit naar de achtertuin (Foto: Marc Dol/112Gr.)

Bij de uitslaande brand in de Gelderselaan in Stadskanaal is maandag een kat overleden. De hond die zich ook in de woning zou bevinden, is nog steeds zoek.

De brandweer vermoedt dat de hond ergens onder het puin ligt. Behoorlijke schade De brand is inmiddels onder controle. Het vuur ontstond in een wasdroger in de bijkeuken van de woning. Het vuur heeft voor behoorlijke schade gezorgd aan het pand, en sloeg ook uit naar de tuin. De bewoners konden snel in veiligheid worden gebracht. Lees ook: - Wasdroger zorgt voor woningbrand