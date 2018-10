Deel dit artikel:













Storing bij Vodafone (Foto: FPS/Jos Schuurman)

Klanten van Vodafone hebben maandagmiddag vanwege een storing geen of een slechte internetverbinding op hun smartphone. Hierdoor is ook telefoneren via 4G niet mogelijk.

'Op dit moment is er een storing bij een of meer van onze diensten, we proberen dit zo snel mogelijk te verhelpen', zegt het automatisch antwoordapparaat van Vodafone. Volgens de telefonieaanbieder zou het kunnen helpen om over te schakelen op het 3G- of het 2G-netwerk. Het is niet bekend hoe lang de problemen gaan duren.