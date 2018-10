Verhuizen in Groningen: bekijk hier de cijfers voor jouw gemeente

Dat er meer mensen uit de provincie vertrekken dan er binnenkomen, is bekend. Maar naar welke gemeente vertrekken mensen precies? En waar komen de nieuwkomers vandaan?

Dat komen we te weten dankzij verhuiscijfers van het CBS over de periode 2011-2017. De belangrijkste feiten op een rij.

Groningen-Haren

Verhuizen binnen de provincie gebeurt het vaakst tussen de gemeenten Groningen en Haren. Tussen 2011 en 2017 trokken bijna 5000 mensen van Stad naar Haren, ruim 3200 keer gebeurde dat in omgekeerde richting. De link tussen Stad en Haren was bijna elk jaar het sterkst. Alleen in 2016 niet. Toen verhuisden er meer mensen vanuit Stad naar Hoogezand-Sappemeer dan naar Haren.

Delfzijl-Appingedam

Als we de stad Groningen buiten beschouwing laten, is de sterkste verhuisstroom in onze provincie die van de gemeente Delfzijl naar Appingedam (1.679 keer). Op onderstaande ranglijst van meeste verhuizingen komt Delfzijl-Appingedam op de twaalfde plek.

Top 15 Verhuisd naar Afkomstig uit Aantal tussen 2011-2017 1. Haren Groningen 4965 2. Groningen Haren 3215 3. Groningen Hoogezand-Sappemeer 2568 4. Hoogezand-Sappemeer Groningen 2455 5. Zuidhorn Groningen 2324 6. Groningen Zuidhorn 2003 7. Groningen Oldambt 1970 8. Leek Groningen 1949 9. Groningen Leek 1887 10. Groningen Delfzijl 1871 11. Slochteren Groningen 1777 12. Appingedam Delfzijl 1679 13. Groningen Veendam 1492 14. Groningen Stadskanaal 1380 15. Groningen Winsum 1378

Op onderstaande kaart zie je verhuisstromen per gemeente. Kies een gemeente en klik op de huisjes voor de verhuizingen per jaar.



Naar de Randstad of niet?

Interessant is de vraag of mensen die uit de provincie vertrekken massaal naar de Randstad gaan. Dat blijkt niet zonder meer het geval. Want ondanks dat mensen het vaakst naar Amsterdam vertrokken (ruim achtduizend keer), vertekt in totaal maar ongeveer een kwart vanuit de provincie naar de Randstad. Maar ook Tynaarlo (+/- 7,5 duizend) en Assen (bijna zesduizend) waren in trek.



Per gemeente is uiteraard wel een verschil te zien. Vanuit Stad vertrok ook ruim een kwart richting de Randstad. Vanuit Pekela is dat bijna de helft en vanuit Grootegast en Marum verhuisde nog niet eens een op de tien personen naar de Randstad.



In de kaart hieronder zie je per Groningse gemeente de top 7 van gemeenten waar inwoners naartoe verhuisden.



Van buiten naar de provincie

Van de mensen die van buiten de provincie hier zijn gaan wonen, kwam ongeveer een op de zes uit de Randstad. Ook hier zijn er verschillen zichtbaar per Groningse gemeente, al zijn die kleiner dan bij het vertrek uit de provincie naar de Randstad.

Van de mensen die in de oude gemeente Bellingwedde gingen wonen, kwam ruim een kwart uit de Randstad. Van de mensen die naar Stad trokken, kwam bijna een op de vijf hiervandaan. In Grootegast en Marum was dat niet eens één op de tien.

Op onderstaande kaart zie je per Groningse gemeente de top 7 van gemeenten waar men vandaan komt.



Enkele opmerkingen ter verantwoording Verplaatsen van asielzoekers in CBS-cijfers meegenomen Bij sommige gemeenten in Oost-Groningen valt op dat er in verhouding veel mensen uit bijvoorbeeld Noord-Brabant komen. Zo zijn er naar de gemeente Pekela tussen 2011 en 2017 83 mensen uit de gemeente Cranendonck uit Noord-Brabant verhuisd. Of vanuit Grave naar de oude gemeente Vlagtwedde. Zulke opvallende cijfers kunnen komen door asielzoekers die van de ene naar de andere azc worden verplaatst. Het CBS rekent dat mee in zijn verhuiscijfers. Asielzoekers die Nederland binnenkomen worden bij verschillende aanmeldcentra van het COA ingeschreven, waardoor ze in de gemeentelijke basisadministratie komen te staan. Zodra ze bijvoorbeeld een verblijfsvergunning hebben en naar een eigen woning in een nadere gemeente vertrekken, wordt dit als een verhuizing gezien, en telt het CBS dit mee. Zo kunnen soms opvallende resultaten ontstaan. Wat valt onder de Randstad? Welke gemeenten in het westen van het land wel of niet bij de Randstad horen, is niet altijd even duidelijk. Ook het CBS heeft geen officiële indeling. RTV Noord is uitgegaan van de indeling zoals die op deze Wikipedia-pagina te vinden was op 24 oktober. Vandaar dat RTV Noord geen exacte percentages heeft genoemd bij hoeveel mensen nou uit de Randstad naar Groningen vertrekken en vice versa. In enkele gemeenten een top 8 Omdat in de kaartjes met de top 7 van inkomende of uitgaande verhuizingen soms een gelijk aantal voorkomt, is in enkele gemeenten een top 8 in plaats van een top 7 te vinden.



