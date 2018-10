45 windmolens van 210 meter hoog in Veenkoloniën

In de Drentse Monden en Oostermoer komen in totaal 45 windmolens van 145 meter hoog. Dit type windmolens met een diameter van de wieken van 131 meter is een van de stilste in zijn klasse.

De molens hebben door de enorme wieken een tiphoogte van 210 meter. Daarmee zijn ze nog hoger dan David, de grootste windturbine die vorig jaar juni in de Eemshaven werd neergezet.

Elke goed voor 5000 huizen

De nieuwe turbines leveren per stuk per jaar stroom voor vijfduizend huishoudens. In totaal levert het windmolenpark in de Veenkoloniën elektriciteit voor 225.000 huishoudens. Dat is meer dan er in de hele provincie Drenthe zijn.

Minder straling

De windmolens komen van Nordex. Niet alleen vanwege de relatieve stilte van de turbines. Windmolenpark De Drentse Monden en Oostermoer koos ook voor de leverancier omdat de molens minder straling afgeven in verband met de radiotelescoop van Lofar.

Omstreden

Eind 2020 moet het windmolenpark in de Drentse Monden, in de buurt van Tweede Exloërmond en dus Stadskanaal gereed zijn. Het windmolenpark is omstreden. Platform Storm voert al jaren actie tegen de komst van het park.

