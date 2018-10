Mogelijk grote windmolens in Westerwolde

De gemeente Westerwolde wil de weg vrijmaken voor meer zonneparken. Ook wil de gemeente met kleine windmolens duurzame energie opwekken, en komen er mogelijk voor het eerst ook grote windmolens in de grensgemeente.

Westerwolde wil vanaf volgend jaar bezig met een plan dat ertoe moet leiden dat de gemeente verduurzaamt, blijkt uit het concept-programma 'Westerwolde samen verduurzamen'.

Kinderen en kleinkinderen

Doel is om Westerwolde in 2035 energieneutraal te laten zijn. 'We moeten ervoor zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen straks ook nog in onze gemeente kunnen leven', zegt wethouder Harrie Brunen (Gemeentebelangen).

Zonneparken

Om dat voor elkaar te krijgen wil de gemeente er samen met twee energiecoöperaties voor zorgen dat er zonnepanelen op (agrarische) daken en gronden komen. Ook moeten er 'grondgebonden' zonneparken worden ontwikkeld, waarbij de buurt participeert. Dat moeten 'goed ingepaste zonneparken' zijn, die 'een meerwaarde zijn voor het gebied'.

Windmolens

Ook windmolens moeten de grensgemeente helpen bij haar duurzaamheidsdoelstellingen. Kleine windmolens moeten zorgen voor energieneutrale (agrarische) bedrijven en woningen. Daarnaast komen er mogelijk grote windmolens aan de Duitse grens.

Aan de Duitse kant staan ze al, aan de Nederlandse kant willen wij er dan windmolens naast zetten Harrie Brunen - wethouder

Op dit moment staan er nog geen grote windmolens in Westerwolde. 'We hebben verschillende inloopavonden gehad met inwoners. Die hebben toen hun voorkeur gegeven om grote windmolens te plaatsen aan de Duitse grens. Aan de Duitse kant staan al windmolens, aan de Nederlandse kant willen wij er dan windmolens naast zetten.'

Andere plannen

'Als er plannen voor zonne- en windparken binnenkomen, nemen we die in overweging', zegt wethouder Harrie Brunen. Volgens Brunen worden plannen voor zon- en windenergie later verder uitgewerkt. 'In die aanvullende plannen wordt duidelijk waar zonneparken wel en niet geplaatst kunnen worden. Daarbij worden ook inwoners betrokken.'

Verder wil de gemeente inwoners stimuleren om gebouwen te verduurzamen. Ook moet het industrieterrein 't Heem in Ter Apel duurzaam worden. De buitengebieden moeten worden verduisterd, en overbodige verlichting wordt verwijderd.

Diftar

Op duurzaamheidsvlak is de gemeente ook bezig om de manier van afval ophalen in de hele gemeente gelijk te trekken. Nu gebeurt dat in de voormalig gemeente Bellingwedde nog op een andere manier dan in het voormalige Vlagtwedde.

De gemeente moet nog een keuze maken of inwoners plastic gaan scheiden van ander afval, en of inwoners gaan betalen per lediging van hun vuilcontainer. Een meerderheid van de inwoners van Westerwolde wil dat graag en pleit voor een 'Diftar'-systeem, blijkt uit een enquête die de gemeente eerder dit jaar hield.

Milieustraat Ter Apel dicht

De milieustraat in Ter Apel gaat op termijn waarschijnlijk dicht, blijkt uit drie mogelijke scenario's die de gemeente voorlegt.

De andere milieustraat van Westerwolde, in Vriescheloo, sluit mogelijk ook. Die milieustraat is verouderd en het kost 340.000 euro om die plek te moderniseren. Westerwolde wil inwoners ter vervanging gebruik laten maken van de milieustraten in Winschoten en Stadskanaal. Of dat kan is nog niet duidelijk: wethouder Brunen heeft over die ideeën nog geen contact gehad met de gemeenten Oldambt en Stadskanaal.

Kosten

Wat alle plannen gaan kosten is nog niet bekend. Wethouder Brunen heeft daar 'nog geen idee van'. 'We gaan daar begin volgend jaar verder naar kijken.'

Lees ook:

- Dossiers: alles over windmolens in Groningen