Proef met compensatieregeling voor mkb-ondernemers van start (update)

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) die inkomsten mislopen doordat hun bedrijfspand versterkt moet worden, kunnen vanaf vandaag terecht bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) voor een schadevergoeding.

Het gaat om een proef voor ondernemers die in de groep van 1467 mijnbouwgedupeerden zitten en al een versterkingsadvies hebben. De NCG gaat met deze ondernemers op zoek naar 'creatieve mogelijkheden om winstderving door versterkingswerkzaamheden' te beperken.

Vergoeding gederfde winst

Als dit niet lukt, komen de ondernemers in aanmerking voor een vergoeding van de winst die ze mislopen. Hiervoor kan op de site van de NCG een aanvraag worden gedaan. Een onafhankelijke commissie, onder leiding van bestuurslid Nina Beswerda van VNO-NCW Groningen, adviseert de NAM over de aanvraag en de hoogte van de eventuele vergoeding.

De proeft duurt een jaar en wordt daarna beoordeeld.

Goede stap

Adjunct-directeur Akke Groenewoud van VNO-NCW Noord vindt het een goede eerste stap dat de NCG met deze proef is begonnen. 'Fijn dat de ondernemers eindelijk worden gezien in het aardbevingsdossier.'

Druppel op gloeiende plaat

Maar volgens Groenewoud is de proef een druppel op een gloeiende plaat. 'Het is een kleine groep die hiervan gebruik kan maken. Dan hebben we het over tientallen ondernemers', zegt zij.

Onderzoek

De adjunct-directeur pleit voor meer onderzoek naar de gevolgen voor bedrijven in het aardbevingsgebied. 'Veel is gericht op schade bij particulieren. Er is nog te veel onduidelijkheid over de gevolgen voor bedrijven.'

Zo zijn er ook ondernemers van wie het bedrijfspand niet versterkt hoeft te worden, maar die wel hinder hebben van de versterking, omdat hun bedrijf bijvoorbeeld minder goed bereikbaar is door werkzaamheden.

