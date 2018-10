'Waarschuwing' voor vrouw die man in zijn hoofd stak

Deel dit artikel:













Tegen een 49-jarige vrouw uit Delfzijl die een man in zijn hoofd stak, is een voorwaardelijke werkstraf van tachtig uur geëist. De officier van justitie vond een waarschuwing voldoende, omdat het incident drie jaar geleden is gebeurd.

Bovendien had het mannelijk slachtoffer ook een groot aandeel in dit gebeuren. Hij was de woning van de vrouw binnengedrongen en had haar geschopt en geslagen. De man kreeg hiervoor eerder al een voorwaardelijke werkstraf van tachtig uur opgelegd. De officier vond dat de straf van de vrouw niet hoger uit mocht vallen. Schelden De man en de vrouw hebben een gezamenlijke kennis, maar ze mogen elkaar niet. De man vond dat hij een einde moest maken aan het gescheld van de vrouw en stapte haar woning binnen. Zij wilde hem uit haar woning hebben en pakte een mes. Vervolgens kreeg de vrouw een trap in haar buik en een stomp in haar gezicht. Zelfverdediging Samen met haar dochter werkte de vrouw de man naar buiten. Daarbij zwaaide ze met het mes. Tot dusver was het zelfverdediging, zei de officier van justitie. In plaats van de deur dicht te gooien en de man buiten te sluiten, gingen moeder en dochter met een mes ook naar buiten. Daar werd de man in de zijkant van zijn hoofd gestoken. De wond moest worden gehecht. Tweehonderd euro Omdat de vrouw buiten de woning doorging met haar aanval, heeft ze zich alsnog schuldig gemaakt aan poging tot zware mishandeling, zei de officier. Ze vroeg voor het slachtoffer een schadevergoeding van tweehonderd euro. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.