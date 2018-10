Henk Grol pakt brons in Abu Dhabi

Judoka Henk Grol heeft een bronzen medaille veroverd bij de Grand Slam van Abu Dhabi in de klasse boven 100 kilogram.

De Veendammer won zijn eerste twee partijen en verloor in de halve finale door een houdgreep van de latere winnaar Inal Tasoev uit Rusland. Vervolgens was hij in de partij om het brons met ippon te sterk voor Uladzislau Tsiarpitski uit Wit-Rusland.

Derde medaille

Het is Grol zijn derde medaille van dit jaar in de klasse boven 100 kilogram. In maart pakte hij zilver bij de Grand Slam van Jekaterinenburg. Eind april veroverde hij het brons bij de Europese kampioenschappen in Tel Aviv.

Lees ook:

- Henk Grol uitgeschakeld op WK judo

- Henk Grol heeft zin in WK boven 100 kilo: 'Mooi die grote gasten een beetje pesten'